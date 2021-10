Connessione internet casa: come trovare e scegliere l’offerta migliore

Avere a disposizione nella propria casa una connessione internet veloce e stabile è diventata ormai un’esigenza molto comune, considerando che si utilizza la rete sia per l’intrattenimento personale, sia per lavoro o per motivi di studio. Il mercato propone una vasta gamma di offerte, che corrispondono a tecnologie, prestazioni e prezzi differenti.

In base alle necessità personali, è possibile scegliere offerte internet casa che includono anche la linea telefonica fissa, generalmente con la possibilità di effettuare chiamate illimitate. In alternativa, si può decidere di attivare solo la linea dati, per poi connettere tutti i propri dispositivi via wifi.

Oggi gli internet provider offrono anche la possibilità di connettersi tramite un router portatile dotato di scheda Sim dati, che evita l’installazione fisica della linea e permette di avere internet senza limiti disponibile anche nelle zone non ancora cablate o non raggiungibili.

I parametri da considerare per la scelta della linea internet ideale sono la tecnologia della connettività e la velocità di navigazione e di upload / download, ovviamente, prima di tutto è importante verificare che il gestore copra la propria zona di residenza: spesso, soprattutto la fibra ottica, può essere presente in alcuni quartieri di una città e non in altri.

Le aziende che forniscono questo tipo di servizi propongono spesso anche offerte a livello locale, ciò significa che la velocità può variare da una città all’altra. Ad esempio ad Aosta sono disponibili offerte internet con fibra ottica e velocità media di 200 Mega, che attualmente non è il massimo, considerando che in alcune località la velocità arriva anche a 1000. Naturalmente, quando si considera il dato relativo alla velocità, occorre sempre tenere conto che nel corso delle 24 ore possono verificarsi rallentamenti dovuti al traffico dati e a inconvenienti tecnici.

Connessione internet casa: quali sono le tecnologie più diffuse

Oggi, come abbiamo detto, la connessione internet per la casa può essere fornita sulla base di diverse tecnologie. La più stabile e veloce è senza dubbio la fibra ottica, che tuttavia in molte zone non è ancora disponibile o non può essere installata. Con la fibra ottica i gestori propongono sia la semplice connessione web, sia soluzioni voce e dati più o meno convenienti.

Nelle località non raggiungibili dalla fibra, è comunque quasi sempre disponibile l’Adsl, che offre a sua volta una buona velocità e permette di disporre sia della linea telefonica che della connessione web.

Per le zone dove internet non arriva, ma anche per chi necessita di una maggiore mobilità, la soluzione migliore è quella di installare un modem portatile con scheda Sim, che può essere trasportato e utilizzato ovunque, è sufficiente disporre di corrente elettrica.

Questo tipo di connessione rappresenta la soluzione ideale anche per una seconda casa o un piccolo ufficio.

Comparare più offerte per scegliere la migliore

Per individuare la migliore offerta internet casa, il consiglio è quello di mettere a confronto le proposte dei diversi gestori, dopo aver verificato la disponibilità della copertura: il servizio offerto da comparatori come Segugio.it è proprio quello di confrontare le offerte disponibili sul mercato, per poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze risparmiando tempo.