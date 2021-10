In un mese concluso l’iter per i ristori dei maestri e delle scuole di sci

Alla vigilia della stagione invernale - che in Valle d’Aosta inizierà domani con l’apertura degli impianti di Breuil-Cervinia - i maestri di sci e scuole di sci hanno iniziato a ricevere i contributi per far fronte all’emergenza Covid-19, che sono stati stanziati dal Governo nazionale e che il Governo regionale ha successivamente deciso di affidare in gestione all’Associazione Valdostana Maestri di Sci.

In poco più di un mese l’iter è iniziato ed è concluso, generando grande soddisfazione da parte dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci e dell’Assessorato competente, che per mesi hanno lavorato in sinergia per arrivare a una rapida soluzione e recuperare, per quanto possibile, i ritardi accumulati.

Tutto questo grazie anche alla gestione diretta di AVMS - in stretto accordo con la Regione Autonoma Valle d’Aosta - che si è fatta carico di portare avanti tutto il procedimento, sulla base di quanto deliberato dal Governo regionale e attraverso apposita piattaforma aperta il 13 settembre e chiusa il 6 ottobre.

A distanza di una settimana è iniziata la distribuzione dei 3.948.058,76 di euro spettanti alla Valle d’Aosta, che sono stati ripartiti in modo da privilegiare i professionisti che svolgono l’attività in modo continuativo, destinando invece una quota fissa per chi non esercita o lo fa saltuariamente. Sono state 950 le domande presentate.

Jean-Pierre Guichardaz: «Ringrazio l'AVMS per il grande lavoro di sensibilizzazione dei propri associati e per la successiva istruzione delle pratiche; la sinergia virtuosa ha permesso di accelerare l'erogazione di questi importantissimi contributi a favore di una categoria, quella dei maestri di sci, fondamentale nel nostro sistema turistico e sportivo. Categoria che ha patito enormemente la pandemia e le sue conseguenze e che speriamo possa tornare a lavorare con rinnovato entusiasmo».