Gressan: All'area verde di Les Iles nuovi bagni autopulenti

Sono iniziati ieri, giovedì 14 ottobre, i lavori di posa dei nuovi bagni autopulenti presso l’area sportiva di Les Iles."Rispondiamo ad un'esigenza - ha commentato il sindaco di Gressan, Michel Martinet - che da tempo avevamo riscontrato".

Iinfatti, il notevole afflusso di fruitori della nostra area sportiva aveva reso insufficienti gli attuali 2 servizi igienici presenti. "La scelta di dotare la nostra zona sportiva di attrezzature autopulenti - rimarca Martinet - è data dall’esperienza fatta con i servizi tradizionali, infatti malgrado tutti i giorni gli addetti alle pulizie si rechino sul posto per pulire i servizi igienici, questi dopo poche ore risultano nuovamente sporchi e molte volte inutilizzabili, per la maggior parte dei casi per incuria dei fruitori".

Con questa soluzione l'amministrazione si augura di aver risolto il problema della pulizia e in modo particolare in questo periodo, anche dell’igiene, infatti i nuovi bagni sono dotati di apparecchiature elettroniche per l’erogazione dell’acqua e dell’aria calda per l’asciugatura in modo da evitare ogni contatto fisico delle mani.

"Evidentemente il buon comportamento ed il senso civico dei fruitori - sottolinea in sindaco - avranno comunque un peso determinante nel mantenimento ordinato e decoroso del sito", e ricorda che "l’intera area esterna ai nuovi servizi ed al capannone è videosorvegliata, quindi eventuali malintenzionati saranno prontamente individuati e puniti a dovere dalle leggi vigenti”.