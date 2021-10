Domani martedì 12 ottobre saint Sérafin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 12 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 18.00

Riunione della Segreteria dell'Assemblea diocesana

Mercoledì 13 ottobre

Seminario - ore 18.00

Assemblea di Chiese Aperte e S. Messa

Giovedì 14 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant'Anselmo - ore 18.15

S. Messa per il 50° anniversario della consacrazione della chiesa

Venerdì 15 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la Solennità di S. Teresa d'Avila

Sabato 16 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Morgex e Pré-Saint-Didier

Chiesa parrocchiale di Verrès - ore 18.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda martedì 12 ottobre saint Sérafin

La Chiesa celebra Beato Carlo Acutis Adolescente

Figlio primogenito di Andrea Acutis e Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra, dove i genitori si trovavano per motivi di lavoro del padre, il 3 maggio 1991. Trascorse l’infanzia a Milano, circondato dall’affetto dei suoi cari e imparando da subito ad amare il Signore, tanto da essere ammesso alla Prima Comunione ad appena sette anni. Frequentatore assiduo della parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano, allievo delle Suore Marcelline alle elementari e alle medie, poi dei padri Gesuiti al liceo, s’impegnò a vivere l’amicizia con Gesù e l’amore filiale alla Vergine Maria, ma fu anche attento ai problemi delle persone che gli stavano accanto, anche usando da esperto, seppur autodidatta, le nuove tecnologie. Colpito da una forma di leucemia fulminante, la visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa. Lasciò questo mondo il 12 ottobre 2006, nell’ospedale San Gerardo di Monza, a quindici anni compiuti. Il 5 luglio 2018 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che dichiarava Venerabile Carlo, i cui resti mortali riposano dal 6 aprile 2019 ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione. Nel medesimo anno il Pontefice ha citato Carlo nell'Esortazione apostolica post-sinodale "Christus vivit". Il 21 febbraio 2020, ha autorizzato la promulgazione del decreto relativo a un miracolo attribuito all’intercessione di Carlo, che è stato solennemente beatificato ad Assisi il 10 ottobre seguente.

