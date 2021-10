Moglie minacciata col coltello e costretta a uscire di casa col velo; arrestato 22enne

Ha minacciato la moglie con un coltello, con il quale poi ha anche cercato di aggredire i i carabinieri intervenuti per fermarlo. Quanto è bastato per far finire in carcere, giovedì 7 ottobre, un 22enne di origini nordafricane, residente in un comune alle porte di Aosta. E' accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Giovedì la moglie, coetanea e connazionale del giovane ha allertato il 112 dicendo che il marito la minacciava di morte con un coltello.

Giunti sul posto, i carabinieri del Radiomobile si sono trovati di fronte il nordafricano che invece di placarsi ha cercato di ferirli con il coltello. E' stato bloccato e ammanettato.

La ragazza ha poi raccontato una storia fatta di abusi, vessazioni, maltrattamenti e costrizioni: ad esempio, usciva di casa poche volte e solo quando lui voleva, costringendola a indossare il velo ed evitando di guardare per strada le persone di sesso maschile di qualunque età. Oggi il gip, su richiesta del pm Manlio D'Ambrosi, ha convalidato l'arresto del 22enne che resta in carcere a Brissogne.