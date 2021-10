L'OPINIONE DI UN LETTORE: Forse un Casino 'giovane' a velocità 4.0...

Oggi a parte la Corte dei Conti - unico soggetto che ha parlato ed argomentato su cosa sia stato fatto del Casino di St-Vincent in un quindicennio di egemonia ad personam… - altri e soprattutto la politica restano silenti, un po' come con tutte le cose riguardanti il futuro economico della nostra Petite Patrie, che non sia il Covid…Ma ora il governo Draghi ha messo nelle mani del management della Casa da gioco un bazooka: IL CONTRATTO DI ESPANSIONE!

Oggi il management poterebbe mandare a casa cinque anni in anticipo un intera generazione di lavoratori che tanta hanno dato e tanto hanno preso, nel senso di benessere economico ovviamente, dal Casino…

Oggi potrebbero andare a casa tutti quei personaggi che, sponsorizzati dalla politica sono diventati manager dal nulla e senza capacita, ma che tanto male hanno fatto alla Casa da gioco e alla sua immagine.

Oggi, invece di mettere ultra cinquantenni ai tavoli da gioco, che sempre avevano fatto altro per scelta, vengono lanciati a fare qualcosa che non è loro...

Oggi quella figura di Arlecchino che impazza e decide per tutto e tutti, senza sorte e capacita, lentamente sta affossando quello che potrebbe essere un “altro” futuro per il Nostro Casino, inteso per noi valdostani…

Oggi con il bazooka Draghi si potrebbe creare una nuova generazione di 20/25/30enni, di giovani valdostani in grado di rianimare un quasi morto…

Oggi con un nuovo contratto di ingresso potremmo mantenere gli ottimi risultati ottenuti dal concordato, che si, ha messo a posto le casse della casa da gioco, ma che non dice NULLA sul futuro…

Oggi il Casino può ripartire, può ri iniziare a dare profitti alla nostra regione e, lavoro ai nostri giovani…

Oggi il casino può pensare di mettere ai tavoli giovani dinamici che conoscano almeno tre lingue e, che possano essere polivalenti tra i tavoli da gioco…

Oggi possiamo provare a cercare tra i nostri giovani laureati veri Direttori del Personale, veri Direttori Marketing, veri Direttori d’albergo… non i factotum messi dalla politico non per capacita ma per…

Oggi possiamo pensare di offrire un Nuovo Casino ai valdostani, al turismo. Al motore economica del centro valle che possa dare certezze nei numeri e nel benessere di tutti…Oggi la politica deve restare fuori dalle scelte interne…

OGGI LA POLITICA QUELLA VERA DEVE CAMBIARE SOLO CHI DECIDE E SCEGLIE … OGGI LA POLITICA DEVE RILANCIARE IL CASINO SENZA INIETTARE ULTERIORI SOLDI CHE NON SERVIREBBERO…Ma metter le persone giuste al posto giusto…valdostani giovani e bravi ci sono e non scegliamoli piu per colore di bandiera… l’epoca del carnevale è finita e le figure di Arlecchino e Gianduja possono ormai passare la mano.

Lettera firmata di un lettore deluso e 'quasi' rassegnato

Risponde il direttore. Oggi...lei ha detto praticamente tutto quello che c'era da dire...! Mon chapeau se lève...pa.ga.