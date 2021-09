Proseguono lavori Anas lungo strada statale 26 nel comune di Courmayeur

Avanzano i ripristini della pavimentazione avviati a metà settembre da Anas lungo la strada statale 26 dir “della Valle d’Aosta”.

Gli interventi consistono nel risanamento della pavimentazione fino a una profondità di circa 10 centimetri tra il km 3,900 e il km 4,400, all’altezza di Verrand, e tra il km 6,600 e il km 8,400 a Entrèves e sono eseguiti con il senso unico alternato attivo dalle 7:00 alle 19:00, esclusi festivi e prefestivi.

L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 450 mila a euro.

L’ultimazione delle attività è prevista entro la prossima settimana. Completa l’intervento il rifacimento della segnaletica orizzontale.

