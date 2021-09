Il Forte di Bard 'Nel segno di Dante' tra arte e fumetto

Dal 25 settembre al 6 gennaio, il Forte di Bard ospita la mostra "Nel segno di Dante tra illustrazione e fumetto", oltre 100 tavole originali e immagini di grande formato firmate da importanti illustratori e fumettisti per raccontare la Divina Commedia nel segno dell'originalità e dell'immediatezza.

La mostra, che si inserisce nel calendario delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, è stata allestita all'interno dell'Opera Mortai ed è curata da Paola Persello e Bruno Testa.



Tra gli autori figurano Milton Glaser, Moebius e Lorenzo Mattotti, insieme ad Angelo Bioletto e Silver. Non mancheranno i disegni originali di Sandro Dossi, le strisce umoristiche di Marcello Toninelli, il Dante visto da Beatrice di Astrid Lucchesi, il graphic poem di Emilio Guazzone e i fumetti realizzati dalla squadra di Creative Comics.

In mostra anche le tavole originali della celebre edizione di Topolino all'Inferno pubblicata dall'ottobre 1949 al marzo 1950, prima parodia Disney in Italia. Previsti anche incontri con gli autori e attività didattiche per le scuole.