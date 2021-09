VENERDI’ 17 SETTEMBRE LAVORI SUL VERSANTE SVIZZERO DEL COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO

Per consentire al gestore svizzero il ripristino della pavimentazione lungo il versante elvetico del Colle del Gran San Bernardo, domani venerdì 17 settembre il valico sarà chiuso al traffico tra le 6:00 e le 18:00. Le lavorazioni saranno eseguite compatibilmente con le condizioni meteorologiche favorevoli.

Per l’intera durata dei lavori la statale 27 “del Gran San Bernardo” resterà regolarmente percorribile fino al confine di Stato (km 34).

