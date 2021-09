Croci di vernice rossa e blu nel Vallone Cime Bianche

'Misteriose' ma non troppo, le croci rosse e blu tracciate con della vernice comparse a decine nei primi giorni di settembre nel Vallone di Cime Bianche in Val d'Ayas, imbrattando rocce, piante, licheni.

Il tutto sarebbe avvenuto "nel totale disprezzo di un'area protetta", segnala il Movimento Ambiente Diritti e Uguaglianza-Adu Vda in una nota. "Il legittimo sospetto, in considerazione del luogo e dei percorsi, è che si tratti di rilievi funzionali alla progettazione del nuovo impianto", scrive. "Se così fosse, sarebbe molto grave", aggiunge, visto che l'appalto per la costruzione del collegamento intervallivo è stato assegnato, ma ancora oggi, sul sito web della Monterosa spa, "non c'è traccia della comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario".



Adu Vda chiede alla Regione, "che di fatto paga gli oltre 400.000 euro di incarico di progettazione", di richiamare "il Responsabile del Procedimento Daniel Grosjacques, il presidente Roberto Vicquery e l'amministratore delegato Giorgio Munari al rispetto della legge anticorruzione".

Sulle croci rosse e blu, il partito si chiede se il Corpo forestale sia stato avvisato e se si stiano utilizzando tutte le precauzioni necessarie a ridurre il loro impatto.

"A noi pare di no, dato che, anche dopo la pioggia, la vernice è rimasta", chiude la nota, nella certezza che si tratti di "un vero sfregio, per svariati chilometri, ad un vallone ricchissimo di bellezze naturali, non considerate, però, da chi pretende di poter sfruttare il territorio a proprio esclusivo vantaggio, economico o elettorale".