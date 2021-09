Incontro di buon vicinato tra Sapinet e Protopapa

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Davide Sapinet, accompagnato da alcuni dirigenti, ha incontrato nei giorni scorsi l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, in Valle d’Aosta per trascorrere alcuni giorni di vacanza.



La visita dell’Assessore piemontese è stata l’occasione per un confronto informale sulle tematiche più rilevanti che interessano il mondo agricolo in questo momento e per rinsaldare la collaborazione tra le due Regioni. Ha altresì rappresentato la possibilità di far conoscere da vicino le particolarità dell’enogastronomia valdostana.