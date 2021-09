Nell'agenda del Governo regionale la stagione turistica invernale

L'estate volge al termine ed i primi dati dell'industria turistica sono positivi anche se non sono ancora stati recuperati i valori anri pandemia. E visto il buon andamento dell'estate il governo valdostano pensa alla stagione invernale. Infatti ieri si è svolta ieri ad Aosta la seconda riunione del Gruppo di lavoro per programmare la prossima stagione turistica invernale.

Presieduto dagli Assessori Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz, il tavolo ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Chambre Valdotaine, dell’Associazione valdostana impianti a fune (Avif), dell’Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d'Aosta (Adava), dell’Associazione valdostana maestri di sci, dell’Unione valdostana guide di alta montagna (Uvgam), della Confcommercio e dell’Associazione sport invernali Valle d’Aosta (Asiva) il tavolo vuole essere un momento di proposta e confronto per compiere scelte condivise.

Da quanro è emreso dalla seconda riuniunione, gli operatori economici e istituzionali sono fiduciosi di poter avviare una proficua stagione turistica invernale, nel segno della responsabilità e del rispetto delle regole.

"In questa prospettiva - spiega una nota dalla Regione - si considera il Green Pass come lo strumento imprescindibile che sarà richiesto sia agli sciatori che ai lavoratori del ‘sistema sci’ e che dovrà auspicabilmente consentire il superamento della logica del contingentamento nell’utilizzo degli impianti di risalita".

Più in generale l’impegno comune è di sostenere a livello nazionale, in tutti i tavoli associativi e istituzionali, le istanze condivise, a favore di una stagione invernale cui il mondo della montagna non può rinunciare. Il gruppo di lavoro si riunirà nuovamente entro la fine di settembre.