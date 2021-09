Colpita da infarto a 22 anni mentre passeggia in centro, salvata dal defibrillatore

Era a passeggio con amici quando, dopo aver detto di sentirsi male, si è accasciata a terra tra via De Tillier e piazza Chanoux. E' successo poco dopo le 16 di martedì 7 settembre ad Aosta a una ragazza di 22 anni, vittima di quello che dai medici del 118 è stato subito diagnosticato come infarto.

Soccorsa in pochi minuti dalle équipe di un'automedica e di un'ambulanza, la giovane è stata 'trattata' immediatamente con il defibrillatore in dotazione al 118 e il suo cuore ha ripreso a battere in modalità utile a mantenerla in vita; è giunta intubata al Pronto soccorso dell'ospedale Parini ed è stata poi ricoverata nel reparto di Rianimazione.

A quanto risulta, non soffre di patologie cardiache; l'intervento tempestivo dei paramedici le ha probabilmente salvato la vita.