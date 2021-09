Aggravi (Lega Vda) 'forse azzardato cambio di vertice alla J.B. Festaz'

"Dopo il recente cambio della guardia alla guida della Casa di riposo JB Festaz (e auguro al nuovo Presidente buon lavoro) mi chiedo a che punto siano le valutazioni sul futuro della casa di riposo...".

Se lo chiede, con un post su Facebook, il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega VdA) secondo il quale "la pausa estiva ha sicuramente rallentato l’attività amministrativa ma molti dubbi per lavoratori e utenti restano aperti, e da parte del sottoscritto anche in merito a un' interrogazione scritta depositata per cui aspetto ancora una risposta".

Aggravi si domanda "se in un momento così complicato e importante per il futuro del JB Festaz fosse proprio il caso di cambiare radicalmente la governance che, con tutte le incognite (provenienti in gran parte dai propri soci tra l’altro) e difficoltà del caso, stava gestendo le cose".