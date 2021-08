Per mutui prima casa disponibili circa 30 milioni di euro

Raschia raschia la giunta regionale ha messo assieme poco meno di 30milioni di euro che consentiranno con le quali possiamo soddisfare ulteriori 205 domande di mutuo presentate e in attesa di essere finanziate”.Le nuove risorse, come ha spiegato l'assessore Carlo Marzi, sono frutto "di una recente ricognizione generale sui fondi di rotazione e dei rientri delle rate, pagate da chi è riuscito a rimborsarle, perché non sospese".

Le 205 richieste, che saranno trasmesse nei prossimi giorni a FINAOSTA S.p.A. e per conoscenza ai beneficiari per il prosieguo dell’iter di erogazione, comprendono 159 domande per la prima abitazione, 2 per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati, 2 per l’anticipo delle detrazioni fiscali statali e 42 domande di mutuo per interventi di recupero edilizio privato.Al 21 ottobre scorso, giorno di in sediamento della giunta Lavevaz, risultavano ferme 567 pratiche, per un totale di oltre 85,3 milioni di euro.

Già dal mese di dicembre 2020, con l’implementazione del fondo di rotazione attraverso un innesto di liquidità per l’importo di euro 12,250.000, tale importo si è ridotto a 66,5 milioni di euro. A gennaio il fondo è stato rimpinguato per un importo di euro 3.490.800 e nel mese di marzo con 9.075.600, ma risultavano ancora da finanziare n. 345 pratiche, per un totale di euro 51.900.000.

Con la delibera odierna che destina ulteriori 29.925.000 di euro, arriviamo a finanziare ulteriori 205 domande, tra cui 159 domande di mutuo per la prima abitazione, sino a quelle presentate alla data del 10 dicembre 2019.

Risultano ad oggi ancora da finanziare 98 pratiche di prima casa per euro 15.122.800 e 38 pratiche di recupero edilizio privato per euro 6.374.900, per un totale di circa 21,5 milioni di euro.