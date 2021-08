Calo dei casi Covid in Valle, 11 nelle ultime 24 ore

Dopo alcuni giorni che lasciavano intravedere peggioramento, è in calo il trend di contagi Covid nella nostra regione, dove su 341 casi testati nelle ultime 24 ore sono state 11 le persone risultate positive. Sono stati invece quattro i guariti. Lo comunica il bollettino diramato dalla Regione sulla base dei dati Usl.



Per la differenza tra contagiati e guariti il numero degli attuali positivi sale pertanto a 159, di cui 155 in isolamento domiciliare. Resta fermo a quattro il numero dei ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Parini di Aosta; nessuno è in terapia intensiva.