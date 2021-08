Immigrazione clandestina, tre arresti e due denunce al traforo del Monte Bianco

La Polizia di frontiera in servizio al Traforo del Monte Bianco ha arrestato tre persone e ne ha denunciate altre due per reati relativi all'immigrazione clandestina.

Mercoledì 17 agosto un 42enne marocchino, R.M., è stato arrestato mentre tentava di portare in Francia un connazionale irregolare 3perché2enne. Poco dopo le manette sono scattate per L.T. e C.S., italiani di 22 e di 24 anni che trasportavano un 27enne albanese, D.L., denunciato a piede libero anche per il possesso di un coltello con lama di otto centimetri e mezzo. Per tutti l’accusa è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I tre avevano in auto anche una modica quantità di stupefacente per uso personale, per cui è scattata anche la segnalazione amministrativa all’autorità prefettizia.

Infine è stato denunciato un cittadino angolano residente in Portogallo, B.R.D., di 43 anni, che ha esibito ai poliziotti un permesso di soggiorno contraffatto.