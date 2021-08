A Ferragosto zero termico 90 metri più in alto della vetta del Monte Bianco

Sabato 14 agosto lo zero termico è stato registrato in Valle d'Aosta a 4900 metri, 90 metri più in alto della vetta del Monte Bianco. I termometri del radiosondaggio di Cuneo Levaldigi hanno così segnato il nuovo record di caldo sulle Alpi, a testimonianza, se ancora servisse, di un'estate 2021 eccezionalmente bollente in tutto il Paese, località di montagna comprese.

L'anticiclone africano Lucifero si è fatto sentire eccome in alta quota e più in generale lungo tutto l'arco alpino; se la città di Aosta nella scorsa settimana non è mai scesa come temperatura massima sotto i 33 gradi centigradi, trenta sono stati i gradi registrati a Courmayeur alla viglia di Ferragosto, 29 a Bardonecchia, 28 ad Argentera (Cuneo), 27 gradi a La Thuile, 24 a Sestriere e 23 a Cervinia. Sono stati poi rilevati 14,5 gradi ai quasi 3000 metri del Colle Sommeiller, sopra Bardonecchia, 11 ai circa 3200 metri della Gran Vaudala nel Parco del Gran Paradiso e fino a +3 gradi ai 4560 metri di quota alla Capanna Margherita sul Monte Rosa.

Quanto alle temperature minime, le stazioni di Arpa Piemonte e del Centro Funzionale della Valle d’Aosta hanno rilevato che di notte le temperature da otto giorni a questa parte non sono mai scese sotto i 20 gradi, raggiungendo i 24 a Cuneo, 23 a Torino e 21 ad Aosta nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 agosto.