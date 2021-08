Courmayeur: Revocate chiusure Val Ferret

Il Comune di Courmayeur informa che sono state revocate le misure di sicurezza relative al monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, che prevedevano:

- la chiusura temporanea, al traffico pedonale e veicolare, della strada per Planpincieux nel tratto intersezione Meyen – Planpincieux (bivio strada alternativa Montitta);

- la chiusura temporanea al traffico pedonale e veicolare della strada per Rochefort;

La Val Ferret è nuovamente accessibile attraverso la strada comunale per Planpincieux e raggiungibile con i mezzi pubblici da La Palud.

Come anticipato dalle strutture regionali competenti e da Fondazione Montagna Sicura, non sono state rilevate criticità nei valori monitorati per l’evoluzione dinamica del ghiacciaio (il bollettino n°14 sarà disponibile nel pomeriggio).

Sul territorio di Courmayeur tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente e gli amanti di Courmayeur e coloro che hanno prenotato in questi giorni le proprie vacanze ai piedi del Monte Bianco possono serenamente godere dei panorami e delle belle passeggiate in montagna, nonché delle attività e appuntamenti organizzati sul territorio.

Il sistema di monitoraggio e allertamento regionale è sempre attivo così come quello comunale di gestione della strada della Val Ferret.

Si ricorda che le comunicazioni sulle procedure di Protezione Civile per il rischio glaciale sono consultabili sulla app gratuita JARVIS PUBLIC, il sistema di gestione che informa in tempo reale su viabilità, interventi sul territorio e eventi di Protezione Civile. I visitatori e i residenti potranno contare su un’informazione in tempo reale per muoversi in sicurezza e godere a pieno il territorio. La app rappresenta inoltre un valido supporto in caso di eventi meteo significativi e/o possibili fenomeni idrogeologici, grazie alla segnalazione in real time delle misure in corso.

Tutte le comunicazioni relative al monitoraggio e alle misure precauzionali attivate sono inoltre aggiornate in tempo reale sul sito del Comune di Courmayeur, dove potranno inoltre essere consultati approfondimenti tecnici sul comportamento dinamico del Ghiacciaio di Planpincieux e dei vari sistemi di monitoraggio adottati.