Domani sabato 7 agosto saint Gaétan

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 7 agosto

Aosta, Piazza Chanoux - ore 10.00

Partecipazione all'inaugurazione della Foire d'Été

Cattedrale - ore 18.00

S. Cresime degli adulti

Lunedì 9 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 13 agosto

La Salle, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale di San Cassiano

Le Messager Valdotain ricorda saint Gaétan

La Chiesa celebra San Sisto II e compagni Papa e martiri (Papa dal 30/08/257 al 06/08/258)

Secondo il Liber Pontificalis fu eletto papa nel 257 alla morte di Stefano I. San Cipriano che lo definisce "sacerdote buono e pacifico", racconta in una lettera al vescovo africano Successo la persecuzione del 258 in seguito al secondo Editto di Valeriano. Questo prevedeva la decapitazione per vescovi, presbiteri e diaconi, e la confisca dei beni della Chiesa, compresi i cimiteri. Da Papa Damaso si sa che Sisto venne sorpreso nel cimitero, probabilmente quello di San Callisto, mentre insegnava la parola divina e fu decapitato con sei dei sette diaconi di Roma (Felicissimo. Agapito, Gennaro, Magno, Vincenzo e Stefano). Il settimo, il protodiacono Lorenzo, fu ucciso tre giorni dopo sulla via Tiburtina. Sisto II è sepolto nel cimitero di S. Callisto presso la cripta Santa Cecilia.

