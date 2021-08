Pier Maria Minuzzo nuovo presidente di Projet Formation

Giornalista professionista valdostano, 52anni, Pier Maria Minuzzo è il nuovo presidente e amministratore unico di Projet Formation-Progetto Formazione, società consortile valdostana che dal 1997 organizza e gestisce corsi e servizi di formazione professionale per le aziende, i privati e gli enti pubblici in Valle d'Aosta.

Minuzzo è stato selezionato tra 18 candidati e prende il posto dell'aostano Matteo Fratini, consulente del lavoro in procinto di assumere la presidenza dell'Azienda pubblici servizi-Aps di Aosta, che ha guidato il cda di Projet Formation per sei anni, contribuendo fattivamente a ripianare i conti societari e chiudendo il 2020 con un utile di oltre 81 mila euro, ovvero 55 mila euro in più rispetto all'esercizio precedente e nonostante l'emergenza Covid duri ormai da un anno e mezzo.

Pier Maria Minuzzo dal 2004 ad oggi è stato prima responsabile comunicazione e poi responsabile risorse umane e relazioni esterne della Cogne Acciai Speciali-Cas; prima ancora fu vice direttore dell'Ufficio stampa della Giunta regionale, capo ufficio stampa della Chambre Valdotaine, direttore responsabile de 'Il Corsivo' e collaboratore di diverse testate giornalistiche.

Alla guida di Projet Formation, Minuzzo punta a fare della formazione professionale e aziendale uno dei capisaldi del rilancio socio-economico nel dopo Covid, che dovrà passare necessariamente da una nuova visione del mondo del lavoro e dell'imprenditoria locale.