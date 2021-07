Culturété accende l'ultima settimana di luglio in Valle

Riprendono in quest'ultima settimana di luglio gli eventi culturali estivi della rassegna Culturété.

Oggi lunedì 26 alle ore 21 e alle 22, sono in programma al Museo archeologico regionale di Aosta una serie di visite guidata nel cuore della storia della città. Prenotazione obbligatoria al numero 348 8998866 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19) o all'indirizzo mail museiaosta@gmail.com. In contemporanea, al Teatro romano di Aosta, alle 20.30, alle 21.15 e alle 22, si terrà il concerto "Invito al viaggio.



Visite guidate tra parole, luci e musica", un omaggio al maestro Franco Battiato con una selezione di brani interpretati e recitati dal vivo da Francesca Netto, accompagnata da un quartetto d'archi (arrangiamenti dei pezzi di Beppe Barbera). Prenotazione obbligatoria al numero 349 6436018 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13). Martedì 27 luglio, appuntamento al castello Sarriod de La Tour con Srtorie per Gioco. Alle ore 17, enigmi e indovinelli accompagneranno i più piccini in una suggestiva Caccia al Mostro nelle sale della fortezza. Prenotazione obbligatoria al numero 348-4948157, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 o all'indirizzo: info.castellogamba@regione.vda.it. Due le visite teatralizzate previste dall'iniziativa ChâteauxNuits. La prima nel castello di Fénis, a cura di Nuova Babette Teatro con Andrea Cazzato e Kevin Tussidor, la seconda nella fortezza di Verrès, in compagnia di Alessandra Celesia (narrazione) e Luca Moccia (musica) della compagnia Curious Industries. In entrambi i castelli le visite si terranno alle 19 e verranno replicate alle 20.30 e alle 21.30. Prenotazione obbligatoria al numero 348 3976575 (da lunedì al venerdì 9-13).

Bambini di nuovo protagonisti giovedì 29 luglio. Storie per gioco farà capolino nell'area megalitica di Aosta: alle 16 visita guidata e attività ludiche nel sito insieme agli archeologi. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com. Archeologia ancora protagonista venerdì 30: alle 16 si Gioca con la Storia al Mar - Museo archeologico regionale alla scoperta degli abitanti di Aosta romana raccontati attraverso i tanti oggetti e le altrettante storie restituiteci dalla terra. Prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente l'evento al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com.



L'ultimo appuntamento della settimana riservato ai più piccoli è fissato per sabato 31 luglio, al Castello Gamba di Châtillon. Alle 17 si gioca e si impara con Bimbi in Gamba!, percorso ludico all'interno del Museo e nel grande parco del Castello che accompagnerà i bambini alla scoperta della mostra "Giorgietto Giugiaro e l'idea di Leonardo". Contemporaneamente gli adulti potranno partecipare alla visita guidata della mostra. Prenotazione obbligatoria al numero 348-4948157, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 o all'indirizzo: info.castellogamba@regione.vda.it.