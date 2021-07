Giunta recupera fondi per sanare danni delle gelate a coltivazioni e apiari

Il Governo regionale ha approvato la proposta di declaratoria del carattere di eccezionalità delle gelate verificatesi tra il 7 e il 9 aprile di quest'anno, individuando tra i territori danneggiati i 74 Comuni della Regione.

Allo scopo, la Giunta Lavevaz ha approvato di richiedere al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali l’assegnazione delle provvidenze per i danni causati alle produzioni vegetali, in particolare, alle coltivazioni frutticole e alla flora di interesse apistico per un importo pari a 300 mila euro, di poco inferiore alle richieste complessive formulate dagli agricoltori e dagli apicoltori valdostani le cui coltivazioni e arnie sono state danneggiate dagli eventi atmosferici.