Ritrovata viva la donna scomparsa martedì a Morgex

Le sue condizioni di salute non sono state rese note ma è stata trovata viva nella tarda mattinata di oggi dai soccorritori Sabrina Gerina, 47 anni, di Morgex, della quale non si avevano notizie dalla mattina di martedì 6 luglio. Non era distante dalla sua abitazione, da dove era uscita per andare al lavoro in un ristorante della zona dove però non era arrivata.

Nella giornata di ieri, ai Vigili del Fuoco volontari e professionisti, alle Forze dell’ordine e agli uomini del Soccorso alpino si era unito anche un elicottero della Guardia di Finanza proveniente da Venezia e dotato di un’apparecchiatura scanner in grado di agganciare i segnali dei telefoni.