Il migliore software per non perdere i tuoi file

Con il progresso tecnologico e l'avvento dell'epoca dei computer, quasi tutte le nostre azioni quotidiane sono basate sulla creazione e l'utilizzo di dati digitali. Che siano semplici foto ricordo, documenti, video o musica, tutto è conservato sotto forma di file. A chi non è mai capitato di trasferire i propri file personali, come foto e video, o quelli specifici del campo lavorativo, su dispositivi e non riuscire più ad utilizzarli? Con l’aumentare delle capacità di archiviazione e la frequenza di lavoro a cui sottoponiamo i dispositivi, è sempre più alta la probabilità che un pacchetto di file o solo alcuni, durante la fase di elaborazione e trasferimento da un dispositivo all’altro, possano corrompersi.

Nonostante i progressi tecnologici avuti nel campo dell'elettronica e dei computer, allo stato non sono ancora chiare le cause che portano al danneggiamento di un file. Talvolta, può essere la stessa azione di backup a provocarne la corruzione; altre volte, invece, si pensa, che possano essere sbalzi di corrente, urti o altre azioni involontarie la causa del danneggiamento.

Fortunatamente in questi casi possiamo disporre di un software affidabile, sicuro e facile da usare.

Repairit: tra i migliori programmi per il ripristino di file corrotti

Wondershare, famosissima casa madre cinese di applicativi e software, già dal 2003 sul mercato specializzata in backup e recupero file, oltre ad innovative soluzioni sia del settore tecnologico business che privato, ci offre una soluzione che non può mancare praticamente a nessuno. L'azienda ha avuto sempre come obiettivo la risoluzione delle principali problematiche che affliggono l'utenza nel campo dell'informatica, rivolgendosi ai neofiti dei sistemi tecnologici, agli amatori in genere e ai professionisti che non si accontentano mai. Repairit, come possiamo facilmente intuire dal nome stesso, è un software per la riparazione video e foto che ci consente di dormire sonni tranquilli senza doverci preoccupare ogni volta che realizziamo e salviamo i nostri file, qualunque sia la loro estensione.

Le principali caratteristiche che rendono Repairit tra gli applicativi più affidabili

Repairit è disponibile sia per sistemi Windows che per sistemi Apple e offre agli utenti un servizio di riparazione video e foto affidabile e sicuro su svariati formati tra i quali Mov, Mp4, M4V, AVI, FLV, e anche altre estensioni meno conosciute. Supporta i file che provengono dai principali marchi di fotocamere: come Sony, Canon, Nikon, GoPro, Dji, Fuji, Samsung, ecc. Inoltre è compatibile con tutti i tipi di smartphone, anche di ultima generazione. Attraverso un'interfaccia grafica rinnovata è possibile guardare l’anteprima completa di video e foto dopo averli riparati prima di procedere al loro salvataggio finale sul dispositivo che desideriamo, oltre a decidere il percorso nel quale vogliamo conservarli.

Per gli utenti più esigenti o professionisti che vogliono sempre il massimo dai servizi di backup, è disponibile una funzione di riparazione video e foto avanzata. Questa feature permette di scegliere quale tipologia di file selezionare per avere una ricerca più mirata in base alle nostre esigenze, oltre a poter inserire simultaneamente più file da riparare.



Inoltre, sulla destra dell’interfaccia grafica, possiamo leggere tutte le informazioni tecniche dei file presi in esame. Permette di aggiungere un campione attraverso il quale possiamo recuperare i file in maniera più rapida ed efficace con una percentuale di successo maggiore rispetto a quella standard. Repairit garantisce un'efficace azione sulle più comuni problematiche di corruzione dei componenti video, come la mancanza della sorgente audio o video che non presentano immagine e solo la componente audio. Parliamo del classico problema della schermata nera e di sincronizzazione audio video, inoltre problemi di corruzione del file system video e dell’intestazione/cursore/frame video.

Infine, andiamo a vedere gli errori video più comuni e non che Repairit è in grado di riparare: quante volte ci è capitato di leggere "impossibile riprodurre il file video" oppure "Errore durante il caricamento del file multimediale"?

Con Repairit sarà sufficiente cliccare il tasto Recupera per ovviare al problema. Oltre a riparare errori in movimento, video sgranati e/o pixelati, bloccati, il classico sfarfallio, riproduzione a scatti o instabile e interruzioni casuali. Dalla versione 3.0 Repairit supporta anche la riparazione foto che prima non era disponibile. Attraverso questo link potrete trovare tutte le informazioni e approfondite delucidazioni su caratteristiche e funzionalità di questi programmi di riparazione di file non più accessibili.



In conclusione non vi resta che scaricare il software sui vostri dispositivi e testarlo in maniera del tutto gratuita senza obbligo di registrazioni o altro. Dal primo utilizzo diventerà il vostro migliore alleato, sia che siate dei semplici video o foto amatori, che professionisti che esigono il massimo dal proprio lavoro.