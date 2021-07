Tre giovani feriti in uno scontro frontale a Chatillon

Tre feriti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Chatillon sul cavalcavia della strada statale 26. Due le auto coinvolte e praticamente semidistrutte dal violento urto; una vettura su cui viaggiava una coppia di fidanzati di 22 e 21 anni, in direzione Torino, si è scontrata - per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Chatillon/St-Vincent - con una Fiat punto rossa condotta da una 23enne che procedeva in direzione opposta.

Il ragazzo coinvolto nell'incidente, che ha riportato traumi ed escoriazioni al basso ventre, è stato il primo a soccorrere l'occupante della Punto mentre per recuperare la sua fidanzata si è reso necessario l'intervento del 118 con barella spinale (utilizzata anche per l'altra infortunata, che lamentava forti dolori alla schiena). Sulla statale transitava in quel momento un volontario del soccorso su un mezzo dell'Aeop dotato di defribrillatore, che ha prestato il primo intervento in attesa dell'arrivo delle ambulanze e dei Vigili del fuoco (si è temuto che le auto potessero prendere fuoco).

La strada è rimasta bloccata per circa un'ora in entrambe le direzioni per consentire l'intervento in sicurezza sulle ragazze, risultato difficoltoso per la sofferenza al dorso e alle gambe. Tutti e tre i feriti sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta.