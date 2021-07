Mercoledi i funerali di Paola e Martina morte assiderate sul Rosa

La procura di Aosta ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte delle due giovani assiderate nella notte tra sabato e domenica sul Monte Rosa. Il pm Manlio D'Ambrosi ha intanto concesso il nulla osta per il trasferimento della salme dal cimitero di Aosta: il funerale di Paola Viscardi, di 28 anni, residente a Trontano (Verbania Cusio Ossola-Vco), è fissato per mercoledì alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Masera (Vco).

Nello stesso giorno sono previste anche le esequie della 29enne Martina Svilpo, residente a Crevoladossola (Vco).

Quanto all'inchiesta, il pm D'Ambrosi valuterà come procedere a seguito della relazione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e a quella del medico legale.

Allo stato attuale non emergono responsabilità penali di altre persone; Paola e Martina sono morte lungo una via della Piramide Vincent, a circa 4.150 metri, ed erano con il loro amico Valerio Zonna, di 27 anni, residente a Pettenasco (Novara), che ha riportato congelamenti alle mani ed è stato ricoverato in Svizzera. Erano stati sorpresi dal maltempo nel primo pomeriggio di sabato scorso e a causa della bufera scatenatasi sul comprensorio del Rosa i soccorritori erano riusciti a raggiungerli solo nella notte.