Sindaci a Roma mercoledì per chiedere più dignità

La manifestazione si terrà in concomitanza della prima riunione in presenza del Consiglio Nazionale dell'Anci dall'inizio della pandemia, la quale sarà dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento.

L'obiettivo è quello di porre all'attenzione delle Istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità. Al termine della riunione i Primi cittadini sfileranno in corteo per consegnare al Governo il documento contenente le indicazioni emerse nel corso del Consiglio nazionale.

In tale occasione il Celva, delegazione regionale dell'Anci, sarà presente a Roma con una delegazione composta dai seguenti Amministratori: Pierre Bonel, Sindaco del Comune di Arnad; Ronny Borbey, Sindaco del Comune di Charvensod; Wanda Chapellu, Sindaco del Comune di Verrayes; Mauro Lucianaz, Sindaco del Comune di Arvier; Michel Martinet, Sindaco del Comune di Gressan; Massimo Pepellin, Sindaco del Comune di Sarre; Loredana Petey, Sindaco del Comune di Aymavilles; Marco Vesan, Sindaco del Comune di Chambave.