Gianfranco Teggi nuovo presidente Consorzio pesca VdA

Il 59enne aostano Gianfranco Teggi è il nuovo presidente del Consorzio Pesca della Valle d’Aosta. E' stato votato all'unanimità dai tredici membri del consiglio di amministrazione del Consorzio (cinque nominati dalla Regione, otto dai pescatori delle diverse sezioni) e succede ad Antonio Crea, che era presidente dal 1989.

Giampiero Valentino, della sezione Mont Cervin, con quattro voti ha ottenuto la vicepresidenza.

Teggi giunge al vertice del Consorzio in un momento di grande cambiamento: la nuova legge sul ripopolamento ittico stabilisce che in una regione si possono seminare solo trote autoctone, ovvero in Valle trote marmorate e temoli. Due specie tipiche ma di cui in Valle ne sono rimasti pochi esemplari, troppo pochi per poter soddisfare la richiesta; per ripopolare le acque della regione dovranno trascorrere anni. Primo compito di Teggi sarà dunque quello di chiedere una deroga al Governo Draghi: il Consorzio ha già messo al lavoro alcuni ittiologi che stanno preparando una relazione dettagliata.