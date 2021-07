Recuperati illesi due alpinisti bloccati sul Cervino

Sono stati recuperati nella notte due alpinisti stranieri rimasti bloccati ieri sera sulla via normale italiana al Cervino, a una quota di circa 4.400 metri. Sul posto sono intervenuti in elicottero i soccorritori svizzeri di Air Zermatt, abilitati al volo notturno. I due scalatori sono in buone condizioni; avevano chiesto l'intervento del Soccorso alpino valdostano dopo che, forse per un'eccessiva spossatezza e per problemi di organizzazione tecnica, si erano trovati bloccati sulla scala Jordan, verso la vetta.

La Centrale unica del soccorso-Cus della Regione ha quindi trasmesso l'informazione ai soccorritori svizzeri.

In alta quota sussistono ancora condizioni climatiche invernali e i temporali dei giorni scorsi hanno portato anche un po' di neve sopra i 3.500 metri.