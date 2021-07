Quali repellenti per difendersi dalla zanzare?

Come difendersi? Altroconsumo effettuato un test sui migliori repellenti andando ad analizzare i loro principi attivi, aiutando i consumatori a scegliere quei prodotti che rappresentano un buon compromesso tra efficacia e rischio.

Dalle valutazioni emerge che, più un principio attivo è concentrato, più il prodotto sarà efficace, ma allo stesso tempo meno delicato per la pelle e con un maggiore impatto sull’ambiente. I principi attivi efficaci autorizzati che troviamo nei repellenti sono quattro: il più efficace risulta essere, anche a basse concentrazioni, la dietiltoluamide (Deet). Al 20% protegge per circa sei ore.

In ogni caso è sempre fondamentale leggere bene l’etichetta per saper riconoscere i repellenti capaci di difendere efficacemente contro le punture di zanzara: questi si riconoscono attraverso le diciture presenti sulla confezione come “biocida” o “presidio medico chirurgico (PMC)”, che ne dimostrano l’approvazione del ministero della Salute.

Come funziona il repellente per le zanzare?

I repellenti sono prodotti da applicare sul corpo per tenere lontano le zanzare. Non le uccidono, ma con meccanismi diversi fanno in modo che questi insetti non siano attratti da noi. Un prodotto repellente deve essere registrato e approvato per efficacia e sicurezza dal ministero della Salute. Per questo in etichetta viene riportata l’indicazione "Presidio medico chirurgico" (PMC) oppure prodotto biocida, con il nome del principio attivo (i più comuni sono DEET, citrodiol e icaridina) e la concentrazione.

Se invece l'etichetta riporta l’elenco completo degli ingredienti (INCI) come un sapone, non si tratta di un repellente, ma di un cosmetico che per legge non può vantare nessuna efficacia. Le nostre prove, infatti, lo confermano: questi tipi di prodotti a base di olii essenziali come citronella, timo, lavanda o geranio non vanno oltre la mezz’ora di protezione.

