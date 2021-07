Dispiegamento di forze per trarre in salvo un uomo non rientrato a casa

Personale del comando dei vigili del fuoco, in collaborazione con gli uomini del Soccorso alpino, del Corpo forestale e dei volontari della Protezione civile è intervenuto nel comune di Fontainemore per cercare una persona che non è rientrata a casa.

I soccorritori hanno operato anche le Unita Cinofile VVF, il personale SAPR con i droni. Sono stati attivati tre distaccamenti e stanno operando unita di Vigili del Fuoco Volontari e volontari per le ricerche via terra. Hanno collaborato alla ricerche anche personale dell’ arma dei Carabinieri, del Corpo forestale valdostano), personale del Soccorso alpino Valdostano e della Guardia di Finanza.

L’uomo è stato individuato e recuperato con l’elicottero del Soccorso alpino. Verrà portato in ospedale per i controlli, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.