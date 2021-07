Latitante arrestato al traforo del Gran San Bernardo

Operazione congiunta, nella serata del 28 giugno scorso i finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza del Gran San Bernardo, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Aosta, hanno arrestato un cittadino romeno di 32 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso per l’espiazione di un residuo di pena di un anno e otto mesi.

Ad insospettire i finanzieri in servizio al valico di uscita dallo Stato è stata l’auto di grossa cilindrata su cui viaggiava l’uomo, diretto in Svizzera in compagnia di una donna.

A suo carico sono risultati svariati precedenti per reati contro il patrimonio e per possesso e fabbricazione di falsi documenti d’identificazione.