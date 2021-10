Bike sharing elettrico: cos’è e come funziona

Usufruire del servizio è davvero semplice: le biciclette sono posizionate in prossimità di stazioni oppure in diversi punti della città. Nel caso di parcheggi di biciclette, queste possono essere prelevate con una chiave oppure una tessera contactless che si basa su tecnologia RFID, radio a breve comunicazione. Le stazioni sono tutte automatizzate, per cui per prelevare la bici è necessario fare l’abbonamento al servizio e poi come in un normale parcheggio ci si avvicina con la propria card alla torretta della stazione e si effettua la lettura. La torretta indicherà quale bici è libera e così non ci resta che ritirarla e pedalare. Altri servizi, invece, usano direttamente lo smartphone per il riconoscimento. Un altro sistema, che sta sempre più prendendo piede, è quello del bike sharing free floating. In questo caso non esistono stalli o stazioni di ritiro e consegna. L’utente individua, prenota e paga l’utilizzo della bici più vicina tramite smartphone, la sblocca tramite apposito codice di sblocco e, al termine dell’utilizzo, parcheggia la bici dove più comodo.