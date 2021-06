Frigoriferi combinati Vs doppia porta: differenze, come sceglierli, pregi e difetti

Che tu sia uno scapolo o che viva in una famiglia numerosa, hai sempre bisogno di un frigorifero, ma concentrarsi su quello giusto per te non è facile. Ci sono molti aspetti da considerare dalla dimensione allo stile della porta, l'efficienza energetica, il marchio e il prezzo.

Ecco una semplice guida all'acquisto di un frigorifero che ti aiuterà a trovare il frigorifero giusto per il tuo budget e le tue esigenze.

Cosa considerare nell’Acquisto di un Frigorifero

Il prezzo è, ovviamente, un criterio importante per decidere un nuovo frigorifero. Inizia con una stima di quanto vuoi spendere. Un frigorifero di base a una porta può costare nella gamma da 300 euro in offerta a 800-1000 euro. Questo è un investimento a lungo termine, quindi il budget dovresti tenerlo in considerazione.

Prima di prendere in considerazione l'acquisto di un frigorifero, assicurati di sapere quale dimensione si adatta alla tua cucina, soprattutto se ha un design modulare. La capacità di un frigorifero è indicata in litri. Per le famiglie più numerose, un frigorifero più grande ha più senso, anche se costa di più. Se sei una persona sola e vivi in una stanza in affitto, potresti considerare la possibilità anche di un mini-frigo. Il frigorifero è un acquisto importante per la tua casa, dopo avere scelto la tipologia adatta al tuo stile di vita, ti consigliamo di leggere guide e opinioni dei clienti sui migliori modelli per fare un ottimo acquisto consapevole, ad esempio una guida acquisto in base al prezzo sui frigoriferi doppia porta la puoi trovare su questa pagina, redatta da consigliopro.i

Scegli il tipo, e il modello (o le porte)

Una volta stabilite le dimensioni della tua cucina e determinato il punto in cui posizionare il frigorifero, è il momento di scegliere lo stile giusto della porta e il tipo di frigorifero che desideri possedere.

Esistono principalmente 5 tipi di frigoriferi:

porta singola,

doppia porta,

combinato

Side-by- Side

Frigorifero intelligente,

Mini

Porta singola

Il tipo più comune di frigorifero, questo modello è per una sola persona o una coppia o una famiglia di tre persone. Questi frigoriferi hanno una sola porta per il frigorifero e il congelatore. Sono di dimensioni inferiori e hanno una capacità media compresa tra 165 e 280 litri.

Viste le dimensioni ridotte, i frigoriferi mono porta hanno scaffali limitati. In termini di tecnologia di raffreddamento, la maggior parte dei frigoriferi monoporta è dotata di un congelatore a sbrinamento manuale in cui è necessario premere un pulsante manualmente per scongelare il ghiaccio.

I frigoriferi a una porta costano ovunque tra i 200 e i 400 euro, a seconda delle caratteristiche offerte.

Marche principali: Samsung, LG, Haier, Whirlpool, Panasonic

Doppia porta (congelatore superiore / frigorifero inferiore):

Sono il tipo di frigorifero più diffuso, in cui il congelatore si trova sopra il vano principale di conservazione degli alimenti freschi. Un frigorifero a doppia porta ha più spazio ed è quindi rivolto alle famiglie con minimo quattro membri.

I frigoriferi a doppia porta di solito hanno una capacità di 235-415 litri. Rispetto a un frigorifero a una porta, questi hanno bisogno di più energia per funzionare.

Tuttavia, grazie alle valutazioni a classi di efficienza energetica, puoi scegliere frigoriferi a doppia porta che consumano meno energia. A differenza dei frigoriferi a una porta, i frigoriferi a doppia porta sono antigelo. Questa tecnologia consente una distribuzione uniforme dell'aria fresca all'interno del frigorifero tramite ventilatori elettrici. In poche parole, non c'è formazione di ghiaccio e non è necessario scongelare.

Marche principali: Samsung, LG, Haier, Whirlpool, Godrej, Panasonic

Combinato (congelatore sotto / frigorifero sopra):

E’ il secondo tipo di frigorifero più diffuso, la differenza con il doppia porta consiste nel fatto che il frigorifero sta sopra il vano congelatore o freezer. E’ mediamente più comodo di un doppia porta perché, il vano che apriamo maggiormente ovvero quello del frigorifero, si trova ad altezza uomo:questo ci permette di non calarci per prendere ad esempio la frutta e le verdure che generalmente vengono riposte nel vano inferiore. Il frigorifero combinato inoltre presenta una cella frigorifera a cassetti, che è utile per sezionare e riporre ordinatamente i surgelati.

Il Frigorifero combinato inoltre usa due motori separati per refrigerare gli alimenti, con la possibilità di disabilitare un motore e risparmiare energia in base alle esigenze. Questa funzionalità generalmente non esiste con i frigoriferi doppia porta.

La capacità è simile ai precedenti:si attesta da un minimo di 235 fino ad un massimo di 450 litri (per quelli larghi 90 cm).

Marche principali: Samsung, LG, Haier,Beko, Panasonic

Side-by-side o Fianco a fianco (americano)

I frigoriferi side-by-side detto anche americano sono divisi a metà con il congelatore a sinistra e il frigorifero a destra. Non sono economici, ma sono molti capienti: il costo è compreso tra 800 e 5000 euro.

Il design del frigorifero “fianco a fianco”, consente di posizionare gli alimenti all'altezza degli occhi sia nel frigorifero che nel congelatore, in modo da non dover allungare le mani o chinarsi per prenderli.

I frigoriferi side-by-side sono spaziosi e sono dotati di numerosi ripiani e contenitori profondi regolabili. Sono grandi con una capacità sufficiente per una famiglia di sei o sette persone. La maggior parte dei frigoriferi side-by-side di solito ha una capacità di 531-700 litri.

Inoltre dispongono spesso di distributori di ghiaccio e acqua integrati. Uno dei maggiori svantaggi di un frigorifero side-by-side è la sua dimensione. Queste unità sono comunemente molto larghe, più dei frigoriferi standard, rendendole meno ideali per le piccole cucine.

Marche principali: Samsung, LG, Haier, Hitachi

Frigorifero intelligente

Come suggerisce il nome, un frigorifero intelligente è connesso a Internet tramite Wi-Fi e fornisce funzionalità aggiuntive che non sono disponibili sul frigorifero standard.

Ad esempio, The Family Hub di Samsung è un frigorifero intelligente con un touchscreen gigante e tecnologia di riconoscimento degli alimenti integrata. Il frigorifero è in grado di riconoscere il tipo di cibo che hai conservato, controllare la temperatura interna e persino fare una lista della spesa.

Il frigorifero di fascia alta supporta anche il riconoscimento vocale e viene fornito con diverse app. Questi frigoriferi intelligenti costano oltre i 2000 euro, ideali per le case molto grandi.

Marche principali: Samsung, Haier