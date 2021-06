Domani venerdì 18 giugno saint Léonce

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 18 giugno saint Léonce

La Chiesa celebra Sant' Alena da Forest Vergine e martire

Alena (Elena) nacque da genitori pagani a Dielbeek, nelle vicinanze di Bruxelles attorno al 620 e si sarebbe fatta battezzare di nascosto della famiglia nella chiesa di Forest. Questo fatto scatenò le ire del padre, che sembra fosse un re del paese, il quale ordinò ai suoi soldati di prenderla quando tornava dalla chiesa e di portarla dinanzi a lui. Si racconta che nella fase della cattura e mentre veniva trascinata con la forza, uno dei soldati le abbia spezzato un braccio e che Alena, in conseguenza a questa ferita, sia morta il 17 giugno 640. Venne sepolta nella stessa Forest, nel punto dove nel 1105 sorse un monastero di monache benedettine. Il suo corpo fu esumato nel 1193 dall'abate di Afflighem, Godescalco e poi nel 1582 fu chiuso in una teca d'argento e sistemato in un nuovo altare costruito nel coro delle monache.

