Addio a Renato Angelucci, il commercialista aostano 'rock'

Due mesi di malattia poi la fine, improvvisa, che ha gettato nel dolore i suoi familiari e nello sconforto colleghi e amici di Renato Angelucci, apprezzato commercialista aostano di 62 anni.

E' morto mercoledì 16 giugno in ospedale a Torino, dov'era ricoverato da qualche giorno per tentare una cura da un linfoma che non gli ha dato scampo.

Iscritto all'Albo professionale dal 1988, anno in cui aveva aperto uno studio ad Aosta, Angelucci aveva collaborato con diverse realtà imprenditoriali ed economiche valdostane distinguendosi per l'alta professionalità ma anche per la capacità empatica di mettersi nei panni di clienti ed eventuali controparti.

Appassionato di musica, soprattutto rock, aveva creato una pagina facebook, 'Un riff al giorno', dove pubblicava notizie e recensioni.

Renato Lascia la moglie, Claudia Nardon, dirigente alla Chambre Valdotaine.