Coldiretti VdA approuve manoeuvre Anti Covid

Il s'agit d'un "aide concret pour les entreprises et le relance du système économique valdôtain" - affirme Coldiretti Vallée d'Aoste, à la suite de l'approbation de la manœuvre du réajustement du budget prévisionnel, adopté hier par le Conseil régional, qui met à disposition des familles et des entreprises des aides pour 80 millions d'euros.

"Il s'agit d'une manœuvre qui reconnaît le rôle central de l'agriculture valdôtaine, qui met en œuvre plusieurs millions d'euros pour les entreprises du secteur avec des subventions à fonds perdu, voucher pour l'achat de produits gastronomiques régionaux et soutien aux investissements.

"C'est une modification qui soutient les entreprises les plus petites, fondamentales pour le système économique et rural valdôtain", ajoute Elio Gasco, directeur Coldiretti Vda. Coldiretti ajoute que " proportionner les aides aux entreprises aux chiffres d'affaires et aux nombres des employés est la bonne voie pour aider le relance des entreprises et, par conséquent, d'une nouvelle croissance économique de la Vallée d'Aoste". (DIRE)