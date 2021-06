Al via iscrizioni per partecipare a 'Vers la Foire d'été'

Da oggi è possibile aderire all'iniziativa 'Vers la Foire d'Été', che darà spazio e visibilità all'artigianato valdostano. Fino al 16 giugno, sul sito della Chambre Valdotaine (https://www.ao.camcom.it/notizie/vers-foire-dete-avvisi) gli artigiani valdostani, i negozianti e gli operatori della ristorazione dei Comuni di Ayas, Cogne, Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean, La-Thuile e Valtournenche potranno inviare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nei singoli avvisi.



L'iniziativa prevede una serie di manifestazioni, volte alla promozione della 52a Foire d'Été, in programma il 7 agosto ad Aosta, che si svolgeranno nelle 6 località in due tranche: il 16, 17 e 18 luglio a Courmayeur, La Thuile e Cogne e il 23, 24, 25 luglio nei comuni di Breuil Cervinia, Champoluc e Gressoney-Saint-Jean. Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello SPIN2 della Chambre Valdôtaine ai numeri 0165 573089/91/92/94 oppure via email sportellovda@pie.camcom.it.