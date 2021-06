Riforma giustizia: cosa prevedono i referendum

- D.l. n. 193/2009 convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24 che si occupa degli "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".

Con l'abrogazione una volta intrapresa una delle due carriere, giudicante o requirente, il magistrato non potrebbe più optare per l'altra.

Custodia cautelare

Con questo quesito si chiede se si vuole abrogare il DPR n. 447/1988 con cui è stato approvato il codice di procedura penale, come successivamente modificato e integrato, limitatamente all'art. 247 c.p.p comma 1 lettera c) in relazione alle seguenti parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni."

Il quesito, se approvato, andrebbe a limitare il carcere preventivo per i reati più gravi, per evitare che la custodia cautelare, come spesso accade, diventi una vera e propria anticipazione della pena.

Abrogazione della legge Severino

Si domanda con questo quesito se si vuole procedere all'abrogazione del Dlgs n. 235/2012 contenente il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Se la legge venisse abrogata si darebbe facoltà ai giudici di decidere in quali casi è necessario applicare anche l'interdizione dai pubblici uffici.

Abolizione raccolta firme lista magistrati

Si chiede con questo quesito se si vuole disporre l'abrogazione della legge n. 195/1958, che contiene "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura", nel testo aggiornato e modificato, e in particolare all'articolo 25, comma 3 limitatamente a "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta."

Si vuole fare in modo che i magistrati possano presentare la propria candidatura al Csm liberamente, senza aderire ad una corrente.

Voto membri non togati Consigli Giudiziari

Avvocati e professori universitari, in caso di abrogazione, potrebbero nei Csm distrettuali, esprimere il loro voto sulla valutazione dei magistrati. (Fonte www.StudioCataldi.it)