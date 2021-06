Continua il calo dei contagi Covid in Valle, cinque nuovi casi Covid su 154 tamponi

Resta in calo il trend dei contagi così come ancora il numero di positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta.

Sono cinque, come ieri, i nuovi positivi rilevati dalla Usl su un totale di 154 casi testati. Per effetto di 12 nuovi guariti, il totale scende così a 160 persone attualmente infette: di queste, sono sei quelle ricoverate in ospedale, una in più di ieri, ma nessuno dei pazienti ospedalizzati al Parini di Aosta si trova in terapia intensiva.

Quella di oggi è un'altra giornata senza decessi, il cui totale dall'inizio dell'epidemia è di 472. Sono state tre le sanzioni elevate dalle Forze dell'ordine a fronte di 473 controlli effettuati.

Ed è di oggi la notizia che sono circa 180 le dosi di vaccino Johnson&Johnson avanzate dopo le prenotazioni riservate ai maturandi, che entro domani, domenica 6 giugno, saranno immunizzati in vista dell'esame di Stato. Per questa ragione l'azienda Usl ha deciso di estendere la possibilità di prenotarsi a tutti i cittadini maggiorenni iscritti al servizio sanitario regionale della Valle d'Aosta, a condizione che non abbiano già ricevuto una dose di un altro vaccino e non siano già in lista per altri Open day.

Prenotazioni sul portale telematico a partire dalle 16 di oggi, sabato 5 giugno. Le inoculazioni avverranno domani al Palaindoor di Aosta, dalle 8,10 alle 14,10.