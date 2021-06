Oggi venerdì 4 giugno saint François Caracciolo sainte Clotilde

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 4 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 5 giugno

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Émarèse e Saint-Germain

Chiesa parrocchiale di Allein - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Allein e Doues

Domenica 6 giugno

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Sarre e Chesallet

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione cittadina del Corpus Domini

S. Messa e adorazione

Lunedì 7 giugno

Cattedrale - ore 9.30

Ritiro del Sacro Cuore per il clero

Martedì 8 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 10 giugno

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 11 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 16.30

Incontro con il Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Sabato 12 giugno

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di La Salle - ore 18.30

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint François Caracciolo sainte Clotilde

La Chiesa celebra La Santa Sindone

La Sindone è un lenzuolo di lino, tessuto a spina di pesce, delle dimensioni di circa m 4,42 x 1,13, contenente la doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture culminate con la crocefissione. L'immagine è contornata da due linee nere strinate e da una serie di lacune: sono i danni dovuti all'incendio avvenuto a Chambéry nel 1532. Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro. Questa tradizione ha trovato numerosi riscontri dalle indagini scientifiche sul Lenzuolo e la probabilità che la Sindone sia autentica è altissima. Certamente la Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato che aiuta a comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di Gesù. Per questo Papa san Giovanni Paolo II l'ha definita "specchio del Vangelo". L'Arcidiocesi di Torino celebra ogni anno in data 4 maggio la memoria liturgica della Santa Sindone.

Il sole sorge alle ore 5,34 e tramonta alle ore 21,09