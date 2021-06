Micol Voyat responsabile Gruppo giovani di Adu VdA

Di Fenis, 24 anni, è Micol Voyat la nuova responsabile del Gruppo dei giovani del Movimento Ambiente diritti uguaglianza-Adu Vda. L'assemblea di Adu, partito della sinistra ecologista che non è riuscito a presentarsi alle ultime elezioni regionali e comunali di Aosta per un errore tecnico nella compilazione delle liste, si è riunita per la prima volta in presenza domenica scorsa, 30 maggio.

"È stato un momento importante di restituzione alla base del lavoro fatto dal coordinamento e dalla segreteria politica: presentazione di proposte di legge, presidio del campo mediato e partecipazione al dibattito pubblico sui temi caldi e l'organizzazione e promozione di iniziative importanti come AduMeet e la rivista Spazio pubblico", spiegano i coordinatori del partito. Voyat è stata integrata nel coordinamento regionale.



L'assemblea ha anche votato il rendiconto economico 2020. Sulla crisi della giunta regionale dopo le dimissioni dell'assessora all'Ambiente e ai Trasporti, Chiara Minelli (Progetto Civico Progressista), Adu "intende continuare a proporsi come un'alternativa coerente ed affidabile per chi vuole realmente cambiare il sistema valdostano e difendere i diritti, l'uguaglianza e l'ambiente di tutti".