La Cva festeggia 20 anni di attività energetica in Valle

Sarà un evento trasmesso in streaming a celebrare i 20 anni di attività della Compagnia valdostana delle acque-Cva martedì 1 giugno alle ore 15, sul sito celebrerà i suoi 20 anni di attività con un evento trasmesso in streaming, sul sito www.cvaspa.it.



Interverranno il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, l'assessore alle Partecipate Luciano Caveri, il presidente di Cva, Marco Cantamessa, l'amministratore delegato di Cva, Enrico De Girolamo.

Con loro ci sarà anche Dino Vierin (foto a lato), che l'1 giugno 2001, in veste di presidente della giunta regionale, firmò l'accordo con Enel per l'acquisto delle centrali idroelettriche presenti sul territorio valdostano insieme a quella di Quincinetto, attraverso la società finanziaria regionale Finaosta.



"In questi anni il nostro gruppo - fa sapere Cva - ha registrato una costante crescita, sia in termini economici che occupazionali, oltre che di sviluppo industriale con la nascita della società di vendita Cva Trading (oggi Cva Energie), l'acquisizione di Deval e Vallenergie, e con il continuo espandersi nella produzione di energia esclusivamente da fonte rinnovabile, investendo anche in altre fonti oltre all'idroelettrico e aumentando quindi la propria potenza installata in eolico e fotovoltaico anche al di fuori del territorio regionale. Una crescita che proseguirà: parleremo infatti anche del futuro del Gruppo e dei suoi prossimi sviluppi, attraverso gli obiettivi del piano strategico recentemente approvato, che ci traghetterà in questa transizione energetica nella realizzazione della nostra mission: creare un futuro sostenibile".



Sono previsti due momenti di intrattenimento musicale, in collegamento dalla centrale di Maen, con il coro la Vallée du Cervin, (dove è allestita la mostra virtuale del contest dell'Ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta, online dall'1 giugno sul sito web di Cva) e dalla centrale di Champagne 1 di Villeneuve, dove suonerà il quartetto d'archi del Conservatoire de la Vallée d'Aoste.