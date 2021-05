Sono sette i nuovi casi Covid in Valle, 14 i guariti

Stabile la curva della pandemia in Valle d'Aosta: sono stati sette i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di 86 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati decessi, pertanto il numero totale delle vittime resta 472.

I contagiati attuali scendono ancora: sono 235, ovvero sette in meno di ieri. I guariti sono 14. E' quanto si legge nel Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl.

I ricoverati all'ospedale Parini sono scesi da 12 a nove e la terapia intensiva rimane Covid free. Le Forze dell'ordine hanno effettuato 462 controlli e hanno elevato una sanzione alle norme antipandemia.

E in Valle d'Aosta il 18,8% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale per il Covid-19 (media nazionale 17,9%) a cui si deve aggiungere un ulteriore 17,2% che ha ricevuto solo la prima dose. E' quanto riportato nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, relativo al periodo compreso tra il il 19 e il 25 maggio.



La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,5% (più il 11,8% solo con prima dose), nella fascia 70-79 anni il 39,4% (41,6%) e nella fascia 60-69 anni il 24,9% (45,5%).



La situazione del contagio nella regione alpina - sempre secondo Gimbe - continua a migliorare: in particolare, si riduce l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi e risultano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti positivi al Covid-19.