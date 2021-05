Il Comitato ‘ProgettoSalute 2030 continua la sua battaglia per un nuovo ospedale

“Barcollo, ma non mollo.” E’ un modo di dire molto conosciuto dai valdostani. Soprattutto dai più giovani. Fatto proprio dal Comitato ProgettoSalute 2030, che sostiene, tra l'altro, la costruzione di un nuovo ospedale.

"Questa - si legge in una nota che riassume l'attività del comitato - potrebbe essere la sintesi del nostro pensiero dopo la decisione dei consiglieri regionali di proseguire con l’ampliamento/ristrutturazione. Soltanto in questi primi 5 mesi del 2021 abbiamo avuto modo di organizzare (in parte in presenza, in parte on-line) 20 incontri con altrettanti comitati civici, partiti e movimenti politici, sindacati, ordini professionali, amministrazioni locali". Un metodo ed un impegno che hanno permesso di imparare molto e di scoprire quanto fosse carente l’informazione sul tema Salute, servizi Ospedalieri e servizi Territoriali.

"Non nascondiamo - spiega Enzo Blessent, Coordinatore del Comitato (nella foto), la grande delusione dopo la votazione in Consiglio dove, pure, sono state spese molte belle parole rispetto al nostro progetto che, lo ricordiamo, non riguarda soltanto il tema “ospedale”, ma è ben più ampio e parte dalle criticità messe in luce dal Covid sui servizi territoriali".

Nonostante tutto il Comitato confrema che continuerà "il lavoro iniziato due anni fa, magari seguendo anche strade nuove, proprio per evitare che restino solo belle parole. E’ anche un modo per dimostrare che le dimissioni di Erika Guichardaz e Chiara Minelli non sono cadute nel vuoto. Anche nel rispetto delle mille persone che hanno sottoscritto la petizione on-line, continueremo a sostenere le nostre idee ed a collaborare con chi, in questi anni, ha condiviso con noi un percorso non facile, ma chiaro e trasparente".

Il Comitato scrive ancora: "ben venga, come abbiamo appreso in questi giorni, la richiesta di proporre un Referendum consultivo così come previsto dall’articolo 4 della Legge Regionale 20 marzo 2017, nr. 3. Noi, nel nostro piccolo, come gruppo civico e apartitico, faremo la nostra parte".

Per firmare: https://www.change.org/NuovoOspedale2030

Per saperne di più: https://www.facebook.com/groups/199326765106690