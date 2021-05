Intesa Sanpaolo di Aosta si rinnova con un nuovo modello di filiale

Teresio Testa: anche una ristrutturazione innovativa ed elegante servirà per lasciarsi alle spalle l’anno durissimo del Covid; ripartiremo ancora più attenti all’aspetto della relazione con il cliente.



La filiale Intesa Sanpaolo in Piazza Chanoux ad Aosta avrà un ruolo ancor più centrale e strategico nella presenza territoriale della Banca. In estate saranno infatti avviati i lavori di riqualificazione degli spazi interni, secondo la logica della filiale “new concept”. L’edificio, di notevole pregio architettonico, è stato già oggetto di un ampio intervento che ha interessato le sue parti esterne.

A lavori ultimati, la filiale si ripresenterà alla clientela completamente rinnovata, diventando una delle agenzie modello della rete Intesa Sanpaolo. La storica sede in centro Città, nonostante la pandemia in corso, è rimasta sempre aperta, anche in zona rossa, grazie al forte spirito di servizio delle persone che vi operano. La filiale non chiuderà nemmeno durante i lavori di riqualificazione. Inoltre, Intesa Sanpaolo vi porterà le competenze dell’ex sportello UBI di via De Maistre, il cui trasferimento è previsto per il 21 maggio.

Al piano terra ci sarà l’area accoglienza, per il primo contatto e l’orientamento verso i servizi richiesti. Un’ampia area self con sportelli automatici di ultima generazione permetterà invece di eseguire in autonomia un range ormai vastissimo di operazioni bancarie, compresi versamenti di contanti e assegni, bonifici, pagamenti di vario genere. Il fulcro della filiale sarà una sorta di piazza, dotata di grande tavolo in legno grezzo, utile anche per ospitare eventi e clienti che necessitino di un punto d’appoggio con connessione wi-fi.

Tutt’intorno ci saranno accoglienti salotti per gli appuntamenti e l’area casse. Al piano superiore troveranno spazio la filiale dedicata alle imprese con i servizi per l’internazionalizzazione, e l’area per la clientela private con competenze che spaziano dalle successioni generazionali all’art advisory. Il progetto è sinergico all’evoluzione dei canali digitali, sempre più prevalenti rispetto a quelli tradizionali: oltre 30.000 clienti aostani hanno scelto di scaricare l’app di Intesa Sanpaolo e di non recarsi in filiale per le operazioni ordinarie, che si possono invece eseguire più comodamente dal computer e dal telefono.

“Il Gruppo Intesa Sanpaolo - ha sottolineato Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna - considera la filiale un tesoro di esperienze e di contatto con il cliente, riconoscendole un ruolo centrale nella sua organizzazione. L’agenzia è il luogo stabile della relazione, integrato con gli altri canali messi a disposizione dalla banca. L’obiettivo è aggiungere soluzioni sempre più innovative a qualcosa che ci sarà sempre, risparmio e credito, per mantenere la fiducia dei nostri clienti».

La trasformazione degli ambienti - ha aggiunto - rispecchia l’atteggiamento di accoglienza che vogliamo esprimere sul territorio, in coerenza con l’approccio adottato dal nostro Gruppo: mettiamo a disposizione un luogo aperto e innovativo, dove clienti, associazioni, start up, pmi, università, possono trovare un punto d’incontro e avere uno scambio di business e d’idee. Una buona occasione anche per intercettare le esigenze di giovani, famiglie, imprese ed elaborare soluzioni per sostenerne aspirazioni e progetti, lasciandoci alle spalle l’anno durissimo del Covid».