La tua firma, non è mai solo una firma

L’8, 5 e 2 per mille sono le quote dell’imposta dovuta da ciascun contribuente da destinare a determinati soggetti, enti, associazioni operanti in diversi ambiti della società. Normalmente queste quote vengono destinate dal contribuente attraverso la dichiarazione dei redditi, Modello 730 Modello REDDITI , ma anche coloro che non sono obbligati alla consegna della dichiarazione possono presentare la scheda unica di assegnazione con cui destinare:



L’8 per mille dell’Irpef allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille dell’Irpef a favore di un partito politico. La scelta di destinare l’8, 5 e 2 per mille non è obbligatoria. Non è nemmeno alternativa, quindi, volendo, il contribuente potrebbe anche scegliere di destinare al tempo stesso sia l’8 che il 2 che il 5 per mille. In ogni caso la scelta non comporterebbe nessuna maggiorazione d’imposta. Questo significa che l’8, 5 e 2 per mille, nel caso in cui il contribuente scegliesse di destinarli, non sarebbero quote ulteriori caricate sull’imposta, ma sarebbero quote prelevate dall’imposta medesima, che verrebbe comunque pagata.

Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua libera scelta di destinare una percentuale della quota totale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi. Non costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare la differenza.

L’8xmille del gettito IRPEF può essere destinato:

allo Stato

alla Chiesa Cattolica

all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno

alle Assemblee di Dio in Italia

alla Chiesa Evangelica Valdese

alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia

all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale

alla Chiesa apostolica in Italia

all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

all’Unione Buddhista Italiana

all’Unione Induista Italiana

all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)

Ricorda anche che ogni firma ha lo stesso valore, indipendentemente dal reddito: si tratta del gettito complessivo che lo Stato riceve dall'IRPEF, non dell'IRPEF versata da ciascun contribuente nella dichiarazione dei redditi.

La quota del gettito Irpef sarà comunque destinata, e ripartita in proporzione alle preferenze di chi ha firmato.

Esempio: il 10% dei contribuenti ha firmato per una certa confessione religiosa? Il 10% dei fondi andrà a quella confessione, indipendentemente dal numero degli astenuti. In sostanza: se non firmi lasci agli altri cittadini la facoltà di decidere per te. Perchè i fondi vengono ripartiti per intero.

A differenza dell’8 per mille, che comporta una scelta “confinata” entro una lista ristretta di enti, la destinazione del 5 per mille è assolutamente personale e può essere rivolta ad un’organizzazione, ente o associazione specifica, che il contribuente individua direttamente indicandone il codice fiscale.