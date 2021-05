Aperitivo 'no Covid' dopo la partita fiolet, 21 sanzionati dai carabinieri

Finiscono la partita di fiolet e decidono di festeggiare dimenticando le regole anti-

Covid. Sono 21 le persone sanzionate, nel pomeriggio di ieri domenica 16 maggio, dai carabinieri di Morgex perché, terminata la sfida in calendario per il campionato regionale hanno hanno deciso di ritrovarsi al 'Cafè Mont Blanc' di Morgex per un aperitivo non consentito dalle norme in vigore per contenere la pandemia.

Le sanzioni comminate per mancato uso della mascherina ed assembramento, hanno interessato anche il titolare dell’esercizio pubblico, al quale è stata anche notificata la chiusura per dell’attività per cinque giorni.

Inoltre, sempre in giornata, altre cinque persone sono state sanzionate sul territorio valdostano per analoghe violazioni.

"L’impegno dell’Arma dei carabinieri in Valle dall’inizio della pandemia - si legge in una nota - ha portato al controllo di circa 53000 persone con oltre 1100 sanzioni, 9900 controlli ad esercizi pubblici con sanzioni per 52 di essi, solo nell’ultima settima sono 900 lepersone controllate di cui 38 sanzionate, 211 controlli a locali pubblici di cui 2sanzionati e segnalati alle autorità competenti.