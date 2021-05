In un volume i 75 anni di Coldiretti Valle d'Aosta

In oltre 100 pagine vengono ripercorse le tappe della vita di Coldiretti in Valle d'Aosta dall'entusiasmo del Dopoguerra ai tormentati giorni nostri. Tutto è raccolto nel libro '75 anni di Coldiretti in Valle d'Aosta 1946-2021', scritto da Ezio Mossoni e pubblicato da Confidi.

"E' una raccolta che nasce dalla curiosità di andare a leggere e capire - ha spiegato l'autore all'Ansa - le origini della Coldiretti valdostana utilizzando come traccia, quasi unica e fondamentale, la raccolta completa dell'Agriculteur Valdôtain, il periodico dell'Associazione fondato nel 1947".

Temi centrali del volume sono le battaglie per il riconoscimento dei diritti del mondo agricolo, per la difesa delle produzioni locali e per la valorizzazione delle bovine valdostane ma anche il sostegno e l'impegno per affrontare le problematiche socio-assistenziali del settore agricolo e del lavoro dei tanti agricoltori valdostani.